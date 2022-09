Doruk y Melisa, más unidos que nunca, desafían a Akif y Nebahat

Akif ha descubierto que Melisa y Kadir están saliendo juntos, y no está dispuesto a dejar que su hija salga con uno de los Eren. Nebahat los vio de la mano y no dio crédito. También quiso poner a la joven entre la espada y la pared, pero, al no hacerle caso, decidió poner el asunto en manos de Akif.

El marido de Nebahat le ha dado un ultimátum a Melisa: o rompe su relación con Kadir o los hermanos serán expulsados del colegio. La joven no veía más opciones que hacerle caso a su padre. ¡No puede permitir que los echen por su culpa!

Sin embargo, si expulsan a los hermanos del colegio Doruk no podrá ver a Asiye, y no va a dejar que algo así ocurra. Los jóvenes están ahora en un buen momento después de todos los obstáculos que han superado. ¡Parece que la situación se va a arreglando poco a poco!

El hijo de Nebahat no va a dejar que sus padres les prohíban verlos, así que se le ha ocurrido una idea que podría funcionar: hacer que Nebahat y Akif piensen que Melisa ya lo ha dejado con Kadir, aunque en realidad no haya sido así. Melisa tiene que actuar como si estuviese muy deprimida.

Al principio la joven no sabía cómo hacerlo, pero Doruk lo tiene claro: no comería, por ejemplo.

Aunque le ha costado, Melisa ha accedido a intentar el plan de su hermano. Los dos han coincidido en que la llegada de los Eren solo ha hecho sus vidas mejores, así que no pueden dejar que salgan de ellas. ¿Lo conseguirán? ¿Qué pasará si se enteran sus padres?