Cemile, hundida por la muerte de su hermana: "Ha muerto por mi culpa"

Cemile se recupera de sus heridas tras el tiroteo en el que su hermana ha perdido la vida. Los demás, han conseguido sobrevivir, aunque Oğulcan ha estado muy grave.

Kadir va a visitar a la joven y le muestra todo su apoyo contándole que ellos pasaron los mismo, pero que tiene que seguir para adelante porque la vida sigue.

La joven, que no quiere ni comer, se lamenta que su hermana ha fallecido por su culpa, pero Kadir le dice que no se cupe que ella no tiene la culpa.

Cemile también le confiesa que se siente muy mal por Sengül y Oğulcan: "¿Y si hubieran muerto?"

Cemile se da cuenta del buen corazón que tiene Kadir y le dice que es un hombre muy bueno. ¿Se estará enamorando de él?