Ayla humilla a Suzan delante de los alumnos del colegio: "Has acabado con mi matrimonio. Tú has seducido a mi marido"

Resul llevaba mucho tiempo intentado que Ayla firmase los papeles del divorcio. Su matrimonio llevaba roto mucho tiempo y él, a su vez, quería sentirse libre para descubrir qué sentía realmente por Suzan.

Después de que Ayla interrumpiese la cita que su marido y la madre de Harika en su casa, Resul por fin consiguió reunirse con ella para hablar del divorcio como personas civilizadas. Ayla estaba dispuesta a firmarlos, pero con una serie de condiciones: quería quedarse con la casa, con parte de sus acciones y tener un papel importante en el colegio Ataman. ¡Y Resul aceptó!

En una de las reuniones rutinarias de la AMPA en el colegio, Ayla se encuentra con Suzan y estalla contra ella. “Has acabado con mi matrimonio. Has seducido a mi marido”, le grita delante de todos.

“Yo no tengo nada que ver con que tu matrimonio haya acabado, lo sabes de sobra”, se defiende Suzan. Todos presencian asombrados la discusión, hasta que Harika, que no soporta cómo le están hablando a Suzan, se mete en medio. “¿Es culpable mi madre de que no hicieras feliz a tu marido?”, le recrimina.

El director del Ataman se ve obligado a frenar una discusión en la que también tiene que tomar partido Berk. ¿Tendrá consecuencias en las relaciones entre los alumnos la discusión de las dos madres? ¿Iniciarán por fin Resul y Suzan una relación?