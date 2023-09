Ayla estropea la cena romántica entre Aybike y Berk: "Te guste o no te guste. Seguimos juntos"

Tras muchos capítulos donde la pareja no hacía más que distanciarse, Asiye y Berk han reconocido la falta que se hacen y se han reconciliado. Ahora, ambos quieren recuperar el tiempo perdido y han decidido disfrutar de una cena romántica en casa de Berk.

Cuando ambos estaban disfrutando de un romántico baile, Ayla ha irrumpido en escena y los ha pillado. La madre del pelirrojo no se puede creer lo que está viendo y espeta: “¿Qué hace aquí esta barriobajera?”.

Aybike intenta esconderse; sin embargo, su novio le dice: “Ven aquí, preciosa. No huyas”. Ayla parece muy enfadada, afirma que su hijo lo ha pasado muy mal por su culpa y la hermana de Ogulcan le comunica... ¡que el pelirrojo también la hizo sufrir mucho!

“Esto es amor verdadero”, le dice Berk a su madre, unas palabras que no convencen del todo a Ayla. A la madre del pelirrojo no le queda más remedio, entonces, que echar a la prima de Ömer de su garaje; pero le sale mal la jugada y su novio la acaba acompañando. Ayla cree que esa relación no puede salir bien, ¿estará en lo cierto?