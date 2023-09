¡Berk y Aybike vuelven a estar juntos!: "En ningún momento he dejado de quererte"

Aybike es un mar de lágrimas tras ver a Berk y Leyla paseando de la mano... ¡no se puede creer que el pelirrojo la haya cambiado tan rápido! “Te odio, idiota”, no puede dejar de decirse a sí misma mientras tira piedras al mar.

Y cuando parecía que la hija de Sengül no iba a conseguir calmarse, alguien aparece en escena... ¡Berk! Aybike no puede ocultar su sorpresa, entonces él le espeta: “Si crees que te he olvidado la idiota eres tú”.

La prima de Asiye, loca por la rabia, se abalanza sobre él para después echarle en cara sus interacciones con Leyla. Sin embargo, Berk – con toda la calma del mundo – le explica que la hermana de Tolga es solo una amiga y que todo era un plan para darle celos... ¡y Aybike confía en su exnovio!

Después, ambos inician una profunda conversación sobre su situación después de dejarlo. "En ningún momento he dejado de quererte", afirma Berk y, después, Aybike expone como se ha sentido ella.

"No vuelvas a romper conmigo, por favor” espeta el pelirrojo mientras ambos se funden en un tierno abrazo. ¡Qué momento más bonito!¡Esperamos que sean muy felices!