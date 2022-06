Akif no está dispuesto a renunciar a Suzan: "Estoy loco por ti"

Suzan abre la puerta con cara de tener pocos amigos, después de haberle dicho que quería terminar su relación con él, y Akif le recita un poema. Finalmente le deja pasar a casa: “¿Qué haces aquí? Mi marido puede llegar en cualquier momento”.

Akif asegura a la joven que su marido va a tardar porque está en una reunión muy importante. Lo cierto es que Suzan está nerviosa por todo lo sucedido, el hombre intenta tranquilizarla: “Para mí tampoco es fácil, tengo pesadillas todas las noches con Veli”.

Suzan no entiende por qué Veli aparece en sus sueños: “¿No se cayó en la obra?”. Akif apunta a que es un sueño y que la mayoría de los sueños no tienen lógica: “Yo no soy una mala persona, ojalá no hubiera pasado, Ojalá Hatice no nos hubiera visto, ojalá no hubiera muerto… Deja de culparte, si necesitas un culpable, cúlpame a mí”, señala.

La joven insiste en que está muy nerviosa y que no puede evitarlo. Akif se acerca a Suzan y la acaricia el pelo, preguntándole si puede hacer algo para sentirse mejor: “Estoy loco por ti”, pero Suzan no quiere ver a Akif.

