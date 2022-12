Akif humilla a Kaan delante de todo el colegio: “No soy tu padre”

Akif ha llegado a la puerta del colegio Ataman, gritando como un loco y buscando a Kaan. Le vuelve a repetir que nunca será su padre, aunque se haya demostrado que es su padre biológico, y que lo que quiere lejos de su vida. Akif está furioso porque ha descubierto que el joven pretende demandarle. ¡Quiere tener los mismos derechos que sus hermanos! Delante de todos sus compañeros de clase, Akif se ha despachado con él y le ha humillado ante la mirada incrédula de todos los que se encontraban allí.

“No te quiero en mi vida, no quiero oírte ni respirar el mismo aire que respiras tú” le dice Akif a Kaan de manera tajante y brusca. A Kaan se le ve en la cara, no le ha sentado nada bien que su padre se dirija a él de esa manera y delante de todos sus amigos.

“Como continúes llamándome papá me voy a volver loco” decía Akif con un tono de risa hacia él y sin cesar de su enfado. Akif continúa su actitud y le echa de allí a empujones. Justo en ese momento suena el timbre para volver a clase. Kaan no puede acudir, Akif no se lo permite, en su lugar, anima entre gritos y orgullo a todos los presentes a volver a sus sitios.

Sin duda tanto los alumnos como Kaan, acaban de vivir un momento terrible, incómodo y violento. ¿Algún día podrán tener una relación como padre e hijo?