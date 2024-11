Un adiós definitivo: Süreyya renuncia a Akif y le desea lo mejor a Nebahat con un regalo para el bebé

Süreyya se ha presentado por sorpresa en casa de Nebahat, con la intención de tener una conversación sincera y sin reproches, al menos por última vez. "Quiero hablar de mujer a mujer. Me marcho y no me interpondré entre tú y Akif", ha dicho, dejando claro que solo quiere alejarse de la complicada situación que las une.

Süreyya ha confesado que nunca quiso romper a propósito el matrimonio de Nebahat, solo se enamoró de un hombre casado, y ha llegado a la dolorosa conclusión de que ella y Akif no tienen un futuro juntos.

Mientras Nebahat estaba intentando asimilar sus palabras, sorprendida por su gran cambio, la mujer le ha dado un regalo para su futuro hijo. "Espero que tengas un niño muy sano. Felicidades otra vez", le ha deseado.

La visita de Süreyya ha dejado a Nebahat muy confundida: ahora, si todavía quieren, Akif y ella podrían darse una nueva oportunidad y ser una familia, como en los viejos tiempos.

Durante mucho tiempo, Süreyya fue la amante de Akif y se burló de Nebahat, despreciándola como mujer. Sin embargo, tras reflexionar sobre sus acciones y el dolor que causó, ha tomado la valiente decisión de enmendar sus errores.