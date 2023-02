AsDor: Así es una de las parejas que nos ha robado el corazón en 'Hermanos'

En ‘Hermanos’ estamos acostumbrados a ver a nuestros protagonistas vivir situaciones límites, enfrentarse a verdaderas tragedias, pero también a disfrutar de los grandes placeres de la vida, entre ellos… ¡el amor!

Si hay una pareja en el colegio Ataman que nos hace estar pendiente de cada paso que dan juntos, esos son Doruk y Asiye. Los jóvenes han vivido todo tipo de situaciones desde que comenzaron su relación. Han pasado por tantas cosas que para entender en el punto en el que se encuentran ahora, vamos a empezar por el principio.

Los primeros acercamientos

Cuando Asiye llegó al colegio Ataman, Doruk no fue precisamente de los que mejor se portaron con ella y sus hermanos, Al principio tuvieron varios encontronazos, de hecho, Asiye le dio una bofetada cuando el hijo de Akif les llamó perdedores a ella y a sus hermanos.

A pesar de haber empezado con mal pie, en realidad Doruk se había fijado en ella desde el primer momento. Todo estalló cuando Asiye y él se presentaron juntos a un concurso de música representando al colegio. En ese momento todos se dieron cuenta de que entre ellos había una química especial.

Por aquel entonces, Doruk era pareja de Harika, pero rompió con ella al darse cuenta de que… ¡se estaba enamorando de Asiye! El joven buscaba cualquier excusa para pasar tiempo con ella y conocerla mejor.

Cuando Asiye pensó que se iba de Estambul, dejó a un lado sus prejuicios y le confesó sus sentimientos. ¡Ella también se estaba enamorando de él! Doruk aprovechó la situación y… ¡le pidió salir! A pesar de sus miedos, Asiye dijo que sí y en ese momento #AsDor se convirtió en una pareja oficial.

Los obstáculos en su relación

Al anunciar a sus compañeros de colegio que estaban juntos, a Asiye y Doruk le salieron varios detractores. Uno de ellos Berk, que tendió una trampa a su amigo y lo grabó hablando mal de Asiye, algo que a ella no le hizo ninguna gracia y por lo que decidió romper la relación.

Pero Doruk no estaba dispuesto a perderla. No paró hasta demostrar a Asiye que había cambiado. Ella le dio otra oportunidad, pero los problemas en su relación volvieron a aparecer. Uno de ellos cuando Doruk se acercó a Tolga y Asiye no entendió por qué lo hacía.

Poco después, Doruk tuvo un accidente de coche y Asiye se asustó mucho por lo que podía haberle pasado. El joven le pidió perdón por cómo se había portado con ella los últimos días y… ¡#AsDor se dio una nueva oportunidad!

La familia de Doruk, el principal problema

Las idas y venidas entre Doruk y Asiye han sido constantes desde el inicio de la relación. La parte positiva es que por muchas dificultades que se les presenten, siempre lo terminan arreglando. ¡Ya no pueden vivir el uno sin el otro!

Uno de los principales problemas de la relación eran sus familias, especialmente la de Doruk. Asiye se enfadó mucho con él cuando descubrió que Kadir fue a la cárcel por culpa de Akif. Lo peor es que Doruk lo sabía y no le dijo nada.

A Nebahat tampoco le hacía ninguna gracia que su hijo saliese con Asiye. Una de las últimas discusiones de la pareja fue precisamente provocada por el accidente de la madre de Doruk. Orhan había sido el causante de la caída y aunque fue accidentalmente, Doruk se cebó con él. A Asiye no le gustó nada como su novio trató a su tío y a raíz de eso, se distanciaron.

Pero el colegio Ataman no es muy grande y los sentimientos entre ellos sí los son. Aunque cuando están juntos su química es más que evidente, ninguno de los dos quiere dar su brazo a torcer. ¿Volverán Asiye y Doruk a estar como antes? ¿Serán capaces de dejar a un lado su orgullo y retomar la relación? ¡Confiamos que así sea!

