El secreto de Akif le cuesta a Doruk su relación con Asiye: “¿Podemos dejarlo un tiempo?"

Asiye está muy confundida con la actitud de Doruk hacia Tolga. El joven ha sido readmitido en el colegio y ahora quiere ser amigo del hijo de Akif, pero la Eren no entiende por qué no pone distancia entre ellos.

Sabe que Doruk oculta algo, y a pesar de que le ha rogado que le cuente qué es, el joven no ha podido. “¿Cómo se te ha podido olvidar todo lo que ha hecho?”, le ha preguntado. Doruk no tiene palabras, y Asiye le ha dicho que no puede seguir así, necesita saber qué ocurre.

Él, sin embargo, niega que le oculte algo, pero ha sido incluso peor decirle eso. Ahora Asiye piensa que son amigos porque él quiere y que ha vuelto a ser el Doruk de antes.

El hijo de Akif le ha dicho que no puede contárselo, y Asiye, cansada de él, le ha pedido que se separen durante un tiempo. No puede seguir así… ¿Será una ruptura definitiva?