Paloma convence a Fabio para que no delate a Manuela: “Nos queremos, no nos separes”

La decisión que tomó Manuela cuando ‘adoptó’ a Paloma, fue el gesto de amor más bonito que recibió la pequeña en mucho tiempo. Por ello, Alba llegó incluso a cambiarse el nombre para comenzar una nueva vida.

En esta ocasión, ha vuelto a demostrar su agradecimiento arriesgándose a ir a la tienda de Rocío para hablar con Fabio. El periodista está dispuesto a contar todo lo sucedido, pero Paloma le ha suplicado que no lo haga: “No nos separes, por favor”.

Al escuchar sus palabras, el joven ha comprendido que Manuela es una bendición para Paloma y solo quiere su bienestar.

Tras contarle todo lo que pasó en su antigua vida, Fabio ha decidido no delatarlas. “Yo fui como Paloma, pero no tuve una Manuela que me salvara”, ha confesado.