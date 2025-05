“Yo no soy culpable de lo de ese niño”: Nicole le explica a Manuel todo lo sucedido en París

Tras descubrir que Nicole fue la responsable de la deportación de Eva y de todo lo que sufrió en el pasado, Manuel ha decidido apartarse de su vida para siempre. Pero Nicole aún tenía mucho de lo que hablar con él.

La mujer ha confesado lo ocurrido, pero también le ha recordado que todo lo que hizo, lo hizo por amor: “Soy culpable de haberte querido como no te ha querido nadie”, ha admitido. Y si algo tiene claro, es que ella no es culpable de haber perdido al niño que llevaba Eva en su vientre: “Te repito que no sabía que estaba embarazada”.

“Solo me arrepiento de una cosa. De no haberte dado ese hijo que ahora parece que deseas tanto”, le ha espetado con los ojos llenos de lágrimas antes de marcharse con el corazón roto.

¿Qué hará Manuel? ¿Conseguirá perdonar lo ocurrido? ¿O se irá de su lado para no volver?