La reconciliación más esperada entre María y Manuel: “No puedo vivir sin ti”

María no puede más. Esta a un paso de perder a Manuel, el hombre al que quiere. El manchego no es capaz de perdonarla que no haya confiado en ella.

José ha visto muy mal a María y decide hablar con Manuel para intentar hablar las cosas. Al volver a la finca, Manuel habla con María: “Lo siento mucho, me he portado como un idiota, tenía miedo de estropearlo”, le dice María.

Manuel admite que él también se ha comportado fatal: “He estado a punto de renunciar a lo que más quiero”, señala Manuel, que además reconoce que va a querer a ese niño como si fuera suyo.

Manuel admite que estos días en Madrid se ha dado cuenta de muchas cosas: “No puedo vivir sin ti, has traído luz a mi vida y ya no quiero vivir sin esa luz”.

Los dos se besan, el amor puede con todo. ¡Qué momento tan bonito!