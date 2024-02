Manuel, roto de dolor, al no sentir la confianza de María: “Me ibas a tener engañado”

Manuel ha hecho caso a Justa y en mitad de la noche se ha acercado hasta la fábrica de trigo. Allí ha sido testigo de una conversación entre José y Justa en donde descubre que el hijo que espera María puede no ser suyo.

Al llegar a la finca, María se acerca a él y Manuel no duda en preguntarla que cuando pensaba contárselo: “Cuando pensabas contarme que quizá el hijo que esperas no es mío”, señala.

María se queda parada, su mayor temor se ha cumplido y ahora puede que Manuel, la expulse de su vida: “¿Pensabas que no me iba a enterar nunca que te habías acostado con José?”

Manuel está destrozado y no por el contenido de la verdad, si no porque María no haya tenido la confianza en él de contarle sus dudas sobre la paternidad del hijo que espera.

Los dos discuten y María termina diciendo que es a él a quien quiere y que está segura de que el hijo que espera es suyo, pero Manuel no sabe si llegará a perdonarla.