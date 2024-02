Ramón desvela su secreto y se sincera con María: “No he podido escoger una esposa mejor”

Ramón se ha desplomado en la fábrica. El médico le ha avisado que tiene las arterias prácticamente cerradas y que en cualquier momento se le va a parar el corazón. Algo que él ya sabía.

Ramón se ha visto en la obligación de reunir a María y a Manuel para desvelarle su secreto, pero antes les ha hecho un regalo de boda: ha comprado unas tierras y las ha puesto a su nombre.

El terrateniente les explica que se está muriendo y que le queda poco tiempo de vida. No sabe si podrá ver a su nieto. Más tarde, María le lleva un café a Ramón y él aprovecha el momento para hablar con ella.

La joven admite que no se lo pusieron nada fácil cuando llegó: “Durante mucho tiempo pensé que me había equivocado contigo, pero no he podido escoger una esposa mejor para Manuel”, señala.

Ramón admite que le ha enderezado y que ha sacado adelante a Nicolas, cuando todo el mundo le daba por perdidos: “Ahora llevas un Cervantes en tu vientre. Lo que más me duele es que no voy a poder conocerle”.

Manuel apoya su cabeza en la tripa de María y se desploma al suelo. Cada vez está sufriendo infartos más seguidos.