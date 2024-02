Manuel le desvela a María cómo fue la última noche que vio a Llanos

Manuel está detenido por la muerte de Llanos, su primera mujer. La Policía ha informado a Ramón y María que si es declarado culpable puede contemplarse la pena de muerte.

María visita a Manuel en la cárcel para contarle que ha descubierto una carta de Llanos dirigida a otro hombre: “Te prometo que yo jamás le puse una mano encima a Llanos”, le dice su marido nada más verla.

María confía en él: “Encontré una carta de Llanos, pero era para otro hombre”, señala. Manuel le confiesa a María que ya lo sabía: “Llanos y yo hacía mucho tiempo que no… cuando nos casamos éramos demasiado jóvenes”, señala.

Manuel le cuenta lo que sucedió la noche en la que Llanos desapareció. Ella iba a marcharse con otro hombre e iba a abandonar a su marido y a su hijo: “Se buscó otro hombre al que querer”.

Manuel intentó hacerle entrar en razón a Llanos, no entendía nada y solo quería que le contará que estaba pasando: “Ella solo me contó que se iba con otro… todo pasó muy rápido”.

Ahora Manuel entiende las prisas de Llanos aquel día: “Quería marcharse antes de que me diera cuenta de que estaba embarazada”. Pero María tiene otra teoría… ¿y si fue su amante quién la mató?

La joven le dice a Manuel que todo esto lo tiene que saber el Sargento, pero Manuel no quiere que nadie lo sepa: “Están hablando de pena de muerte por algo que tu no has hecho”, le dice María. ¿Cómo lograrán demostrar su inocencia?