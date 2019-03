MEJORES MOMENTOS | CAPÍTULO 2.015

El padre Berengario siente la necesidad de confesar lo ocurrido el día del rescate de Julieta. No puede aguantar con la culpa y siente que Dios no le perdonará jamás si no confiesa todo lo que pasó. Carmelo y Berengario acuden a casa de Julieta para informarle de lo que ocurrirá en los próximos días. ¿Cómo llevará ella que su secreto salga a la luz?