MEJORES MOMENTOS | CAPÍTULO 1.988

Antolina está muy decepcionada con Isaac por no haberla defendido ante su amigo Matías. Antolina no entiende por qué Isaac no odia a Elsa: "Deberías odiarla tanto como yo, ha matado a nuestro hijo", afirma la joven en un ataque de rabia. Antolina le pide a su esposo irse de Puente Viejo, pero, al parecer, a Isaac no le gusta mucho la idea...