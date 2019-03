Prudencio piensa ir a la Guardia Civil para confesarse

MEJORES MOMENTOS | CAPÍTULO 1.624

Este hermano Ortega no puede seguir disiumando que no es el culpable de la muerte de Ana y con su hermano Saúl ya estuvo a punto de desvelar el secreto. Pero lo peor que puede hacer es decirle a Francisca que está planteándose confesar, porque ella haría lo que sea para que no salga a la luz... ¿Podrá Prudencio vivir con la culpa?