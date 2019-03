Adela a Gracia: "No habrá boda"

MEJORES MOMENTOS | CAPÍTULO 1.657

Adela explica a Gracia que Carmelo le ha pedido matrimonio. Sin embargo, no lo cuenta con la felicidad que merece, ya que, al intuir que a Carmelo no le hacía ilusión la ceremonia y que se lo pedía meramente por asuntos políticos, ella no le dio la respuesta que esperaba. Hablando con Gracia parece que se está dando cuenta de que tanto ella como el alcalde están deseando casarse. ¿Se lanzará Adela a planteárselo a Carmelo?