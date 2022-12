Jonás Berami: "Simón está dispuesto a ayudar a Soledad en lo que sea"

La noticia de que Jonás Berami volvía a El secreto de Puente Viejo nos dejaba boquiabiertos por eso hemos querido estar con el actor en su vuelta a los platós donde en su día interpretó al carismático Juan Castañeda.

Ahora Jonás interpreta a Simón "Simón es bohemio, poeta, trotamundos, alegre, sociable. En definitiva es buena gente".

"Siento que no me he ido nunca porque todo sigue igual. No me esperaba en la vida volver a la serie. Ni yo ni nadie. Así que siento una gran satisfacción", nos cuenta Jonás.

Dice que lo que más le ha costado a la hora de volver ha sido "grabar con la familia ade Juan, con Rosario, Mariana o Alfonso". "Se supone que no les conozco de nada cuando he estado año y medio haciendo de su hijo. Hemos intentado que no se notara".

Nos ha desgranado la secuencia en la que Simón se encuentra a Terence y Soledad con el cadaver de Olmo. "Soledad no le inspira desconfianza, para todo lo que ella necesite Simón va con ella a muerte. Estará siempre dispuesto a ayudarla en lo que sea".

Además nos ha contado las secuencias más especiales para él en su vuelta a Puente Viejo - la primera vez que ve a Soledad y cuando ve a Rosario-.

¿Y en qué se parecen Juan y Simón? "En todo el tema de lo artista, de disfrutar del presente son parecidos, pero Simón es menos orgulloso y más empático que Juan".