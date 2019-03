Infiltrados en la Casona

Ayer veíamos una acalorada discusión entre Tristán y Francisca, ella no quiere tener a la partera en su casa y no soporta la idea de saber que ella es la madre de Martín. Tristán no dará su brazo a torcer, porque Pepa es la mujer que ama y se va a quedar en su casa.

El ritmo de grabación es frenético, practicamente todo el equipo está el día entero rodando. Los directores le cuentan a los actores cómo deben hacer la secuencia mientras maquillaje y peluquería preparan a los actores. Muchos ensayos, directrices y matices que hay que corregir para que salga todo a la perfección.

Álex Gadea y María Bouzas son los protagonistas de esta secuencia en la que la tensión se puede cortar con un cuchillo y que Carlota Baró (Mariana) interrumpe.

