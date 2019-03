Alfonso amenaza a Severiano

Tristán y Pepa dan un paseo con Efrén por el pueblo intentando que todo sea lo más normal posible. Tristán reconoce que si conociera a Pepa ahora mismo, volvería a enamorarse de ella.

Severiano ha venido a Puente viejo a por dinero. Alfonso tiene tres días para dárselo o Severiano o de lo contrario hablará con Emilia. Paquito no quiere que Alfonso se pliegue al chantaje de Severiano. Pero Alfonso no ve otra salida. Alfonso está a punto de robar el dinero de la casa de comidas. Pero no lo hace.

Pepa quiere que su madre muestre sus sentimientos a Raimundo. Águeda no se atreve. Pepa prepara una romántica merienda/cena para Águeda y Raimundo, pero Olmo se enfada mucho. Pepa sorprende a Águeda y Raimundo con la romántica merienda/cena que les ha preparado.

Gregoria explica a Francisca que si no se cuida las consecuencias pueden ser fatales.Juan descubre que no fue Enriqueta la que le contó a Pardo que no tenía la licencia para el burdel.

Francisca y Calvario asustan a Efrén hablándole de perros. El chico entra en pánico. Cuando Pepa llega a ver la joven, el chico ha desaparecido de la Casona. Y tampoco está en su gruta.