Mauricio a Fe en su sexta carta: "Si alguna vez me quisiste, vuelve Fe"

Mi querida Fe,

Me encuentro en la Casa de Comidas, con un chato de vino y con un trozo de pan y chorizo; nuevamente pensando en ti. ¿Te acuerdas cuando trabajabas aquí, a las órdenes de la Emilia? Preparabas guisos que alimentaban a todos los convecinos. En aquella época, no estábamos sirviendo bajo el mismo techo pero podía verte, Fe. Saber de ti. Ahora sólo obtengo su silencio.

¿Por qué no respondes a mis cartas? ¿Tan mal te traté? ¿Te hice algo imperdonable para que no me contestes a ninguna de mis cartas? Sé que son toscas y poco elaboradas. Bien sabes que no soy ningún leído, que entiendo de tierras y sólo valgo para obedecer las órdenes de Doña Francisca.

Pero necesito decirte, Fe, que me siento muy poco dichoso sin ti. Desde mi asiento en esta mesa, veo a Emilia y Alfonso tan enamorados como siempre; a Matías y Marcela, a la que ya se le nota la preñez, ayudando en el negocio familiar; y a Hipólito y a su primo Onésimo en la plaza del pueblo con alguna de sus sandeces. ¿No te gustaría volver, Fe? Yo sé que fuiste feliz, aquí con nosotros, en nuestro querido Puente Viejo.

Bien es verdad que Doña Francisca no te puso las cosas fáciles, que tuviste que soportar sus idas y venidas, pero en el fondo sé que te tiene aprecio. Con mi intermediación, la Doña accedería a que volvieras a trabajar en la Casona sin ningún problema. Ya me encargaría yo de ello.

Si volvieras, Fe, no tendrías que darme ninguna explicación, me conformaría con tu simple presencia. Te lo aseguro. Así que si alguna vez me quisiste, vuelve Fe. Te lo pido con toda mi alma.

Tu Mauricio, que te adora, y no te olvida.