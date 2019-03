La confesión de Mauricio en la octava carta a Fe: "Me prendé de ti al primer instante"

Mi querida Fe,

Aún recuerdo el día en que apareciste junto a Don Fulgencio y Doña Bernarda por La Casona. Eras tan ingenua, Fe. Parece que puedo oírte dándole a la húmeda con la Mariana, en aquellas primeras semanas, cuando las dos comenzabais vuestra camaradería entre fogones. Revolucionaste toda la cocina. Le diste vida, Fe llenándola de los olores de aquellas pitanzas, capaces de resucitar a un muerto. Sin duda, desde que llegaste, hubo un antes y un después en Puente Viejo.

¡Qué tiempos aquellos, Fe! ¡Qué tiempos! Quizás tú nunca te dieras cuenta, pero me prendé de ti al primer instante. Yo, un tosco capataz, que nunca había conocido el amor. Tú, una joven doncella, con el salero y la gracia que yo nunca tendría. Mi querida Fe, si yo hubiera reaccionado, si te hubiera mostrado de forma abierta mi amor, quizás podríamos haber sido felices.

Pero ahora es tarde, muy tarde… ¿Qué fue lo que pasó? Esa pregunta me taladra una y otra vez la cabeza, y no logro encontrar la respuesta.

Puede que tú me la puedas contestar, Fe. Puede que tú puedas dar sentido a esta zozobra que no me deja vivir.

Tu Mauricio, que te adora, y no te olvida.