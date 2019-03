Puente Viejo se quedará aislado

María y Gonzalo van a darlo todo contra la epidemia. Si mueren, lo harán juntos. Emilia y María piden ayuda a Candela. Le piden que suministre pan al Hospital de Campaña y, contra todo pronóstico, acepta. Candela se enfrenta a Fernando por echar una mano, al menos, haciendo pan. Se la juega por ayudar.

Aurora no encuentra referentes a lo que sucede en el libro de Pepa ni en la sabiduría popular de Tula. Gonzalo trae noticias de don Pablo, al que ha visto agotado: la autopsia de Isidro no aclara nada. Don Pablo aconseja a Aurora cómo tratar a los enfermos. Se desploma muerto en brazos de Conrado: se han quedado sin médico. Ahora, Aurora debe hacerse cargo de la atención a los enfermos.

Francisca demuestra a Bernarda con un gran regalo que no miente cuando la llama amiga. Fulgencio quiere volver a Madrid, creyendo que lo tiene todo hecho. Bernarda no puede convencerle. Fulgencio sigue decidido a marcharse, sin atender a razones. Mauricio se interpone para impedírselo, no puede salir del pueblo, el ejército ha establecido la cuarentena en Puente Viejo.

Raimundo da las gracias a Francisca por lo de Florencio. Los dos comprueban que el otro está bien.

Hipólito entrega a Aníbal un encargo que hay para él sin saber que lo encargó para el difunto Isidro.