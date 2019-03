Francisca parece un fantasma, con incredulidad mira su casa, La Casona, icono de su poder, la que ha perdido por culpa de Severo. Don Anselmo reprueba la actitud de Francisca y montan un escándalo en la plaza; el amor no la ha cambiado.

Raimundo regresa con ánimos renovados. Puede que haya encontrado una solución a sus problemas.

Al borde de su marcha, Lucas no quiere perder a Sol, le gustaría hacer algo por retenerla. Y ella de pronto también parece caer en la cuenta de algo que Carmelo le dijo, y así Sol se presenta de improviso en el dispensario: no se puede marchar, no quiere separarse de él y se besan.

Inés recibe la visita y el cariño de todos. Suavemente, sin ser excesivamente obvia, se despide de ellos, pero todos tienen la sensación de que es su final. Y así, Bosco e Inés salen del Jaral: tienen algo importante que hacer. Él la lleva al lugar donde se conocieron y en el río Inés muere en brazos de Bosco, en el mismo lugar donde nació su amor.