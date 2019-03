El oscuro visitante

Navegan hacía un enorme banco de algas pero, como parece algo inofensivo, deciden no cambiar el rumbo. Sin embargo, al atravesarlo, pierden fuelle y se quedan varados. Rápidamente, las algas empiezan a reproducirse sin control por todo el barco y comienzan a hundirlo a toda velocidad. Tienen que conseguir salir de allí como sea. Además, las algas escondían un bicho rápido y escurridizo que no ha tardado en colarse dentro de los vestuarios y atacar a Piti. En pocas horas, Piti cae enfermo y Julia no sabe cómo curarle.

Aunque Ainhoa ha disparado a Ulises con un arpón, al ser atendido él inventa otra versión de lo sucedido para que ella no cargue con las culpas. Cuando Ainhoa ve a Ulises inconsciente en la enfermería se da cuenta de lo enamorada que está y se replantea la ruptura.

Valeria se ha despertado feliz. Hoy sería el cumple de su madre y eso implica una gran fiesta en la que todos se vestirán de gala y bailarán durante horas. Es consciente de que a su padre le falta pareja y no quiere que se ponga triste, así que sin dudarlo invitará a la doctora Wilson.

Gamboa y Ramiro inspeccionan la cápsula espacial para ver si encuentran algo que les ayude a entender lo sucedido. Ramiro encuentra la palabra “help” grabada en una de las puertas. Está claro que los astronautas si llegaron a embarcar en la nave soyuz pero ¿qué sucedió después?