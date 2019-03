Juanjo Artero: "El misterio es una de las bazas fuertes de la serie"

Juanjo Artero se presenta en El Barco como Ricardo Montero, el Capitán del Estrella Polar. Ricardo es un hombre que es muy bueno en su trabajo pero que patina en las cuestiones sentimentales y familiar patina un poco. Es un hombre muy seguro en un campo y muy inseguro en el otro. Lo que pasa fuera de El Barco no es para él.

Viene con problemas familiares y sus hijas también embarcan en la aventura del Estrella Polar. Además, los acontecimientos que tendrán lugar no le pondrán las cosas fáciles al Capitán.

Para Juanjo, entrar a formar parte de El Barco es un reto. Cree que es "un proyecto muy bonito y muy grande", que se ha hecho con mucha ilusión por parte de todos los que forman parte de él. Aunque da miedo, está seguro de que tendrá éxito porque es una serie que nunca se ha hecho. Juanjo Artero cree que con El Barco habrá un antes y un después en las series de televisión.

Reconoce que no sabía nada sobre marinería y barcos, pero poco a poco se está poniendo al día. Cree que cuando termine la serie será todo un capitán.

Para él, grabar en alta mar está siendo una experiencia única. Tiene la suerte de que no se marea, con lo que aprovecha cada rato de descanso para disfrutar del mar, la brisa y el sol. Aunque ahora en invierno no sabe cómo se le dará.

Lo que más le gusta de la serie a Juanjo Artero es el misterio. Cree que es una de las bazas fuertes de la serie y cree que es lo que más va a enganchar al público.