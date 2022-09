'Cristo y Rey' se presenta por todo lo alto en el FesTVal de Vitoria: "Es tremendamente fiel a la historia"

Antena 3 ha presentado en el FesTVal de Vitoria el primer tráiler oficial de su nueva serie 'Cristo y Rey'. Un pequeño avance de lo que será la ficción basada en la mediática pareja que formaron Ángel Cristo y Bárbara Rey en la década de los 80.

Jaime Lorente y Belén Cuesta encarnarán a la pareja protagonistas de ‘Cristo y Rey’. Adriana Torrebejano (Chelo García Cortés), Cristóbal Suárez (Rey Juan Carlos), Artur Busquets (Payasito), José Milán (Blasco), Chema Adeva (Cristóforo), Belén Ponce de León (Margarita), Vicente Vergará (Andrés), Diana Peñalver (Salvadora), Secun de la Rosa (Richardi), Salomé Jiménez (Reina Sofía), David Lorente (Paco Ostos), Ana Carrasco (Hortensia), Mirela Balic (Cata), Antonio Buil (Mancuso) y Elvira Cuadrupani (Patri Veracruz) completan el elenco.

Durante la presentación de ‘Cristo y Rey’, Daniel Écija, creador y productor ejecutivo de la serie, se ha mostrado muy agradecido por estar en el FesTVal de Vitoria y ha resumido en pocas palabras qué es ‘Cristo y Rey’: “Es una historia de amor, violencia, sexo, drogas y el Rey”, ha señalado.

El productor ha asegurado que, en un principio, la serie se iba a centrar en más en la historia de Ángel Cristo, pero luego se dieron cuenta que Barbara Rey tenía mucho que contar: “Los dos son personajes extraordinarios, así que nos fuimos a ver a Bárbara a Marbella para contar esta historia”.

Además, Écija ha señalado que ‘Cristo y Rey’ es una ficción que empieza siendo “completamente romántica”, pero que, a medida que avanza la serie, cambia a un marco muy agresivo y duro.

Para Écija, Jaime Lorente y Belén Cuesta, los protagonistas de esta historia, han hecho un trabajo “bestial”. El productor avanza que ‘Cristo y Rey’ es una historia muy potente y atractiva: “Es tremendamente fiel a la historia”.

"Quiero que Bárbara sienta que su historia está bien contada"

Belén Cuesta se pone bajo la piel de la vedette en ‘Cristo y Rey’ y, para ello, la actriz no dudó en hablar con la propia Bárbara Rey: “Ha sido una suerte poder sentarme con ella y que me haya contado su versión más íntima”, ha asegurado.

Belén ha explicado que se marchó a Marbella para estar con ella: “Quería saber cómo se relacionaba con su padre, con sus hijos, cómo amaba a Ángel y cómo sufrió”.

"Hemos construido a nuestro propio Ángel Cristo"

Por su parte, Jaime Lorente ha manifestado que ha sido un privilegio contar la historia de ‘Cristo y Rey’: “Ha sido un viaje muy intenso y difícil”.

Écija ha contado que cuando escribió esta historia llamó a Jaime para ofrecerle este papel y enseñarle los guiones: “Solo tardó 24 horas para decirnos que quería hacer este papel”, ha contado el productor.

“Lo cierto es que no me he visto envuelto en una así nunca”, ha comentado el actor. Jaime se ha basado absolutamente en el guion para hacer este personaje: “Hemos construido nuestro propio Ángel Cristo”.

Antena 3 estrenará muy pronto esta historia, que se ha convertido en una de las más esperadas de la temporada y que tiene todos los ingredientes para convertirse en un auténtico éxito.

Así es 'Cristo y Rey'

Madrid, 1979. Ángel Cristo es el mejor domador del mundo. Bárbara Rey, actriz y musa del destape, la mujer más deseada de España. Desde que se conocen hasta que anuncian su matrimonio transcurren sólo unas semanas. Es la boda del año y la noticia copa las portadas de todas las revistas. El Circo de Bárbara Rey y Ángel Cristo se convierte en el espectáculo de moda; un negocio millonario.

Dinero, fama, lujo… Nueve años de relación en los que España fue testigo de la felicidad de la pareja: el nacimiento de Angelito y Sofía, la compra de coches deportivos, joyas, un ostentoso chalet en La Moraleja… Lejos de los flashes, sin embargo, se esconde una escalada de drogadicción, ludopatía, infidelidades y malos tratos…

Y, de fondo, la sombra de la relación de Bárbara con un poderoso hombre de Estado.