Los secretos que no conocías de 'La casa de papel'

La inspiración para el look de Tokio, desconocidos tics de El Profesor, cameos insospechados... ¿quieres saber los secretos de 'La casa de papel'? Tras el final de la serie, os desvelamos detalles que nunca habías percibido durante el mayor atraco de la historia. ¡Descúbrelos!

Las brillantes versiones de la canción de la cabecera de 'La casa de papel' que han cautivado a su intérprete

La banda sonora de 'La casa de papel' ya se canta en todo el mundo: la canción se llama 'My life is going on' y está interpretada por Cecilia Krull. Son muchos fans los que se han atrevido a versionar este precioso tema en las redes sociales, y estas son algunas de las que han conseguido cautivar a la propia Cecilia. ¡A nosotros también nos ha dejado sin palabras el talento de nuestros seguidores!