TOMAS FALSAS DE AMAR ES PARA SIEMPRE

La risa no siempre es controlable en los rodajes. Por muy buenos actores que son nuestros personajes de 'Amar', hay momentos en los que es inevitable mantener la seriedad. Esta vez es Belén la que lo intenta, pero no lo consigue. "Dios nunca me ha escuchado"...y por lo visto, Belén tampoco es capaz de hacerlo de la risa que le provoca la seriedad y actitud con la que Daniel se dirige a ella con esta frase.