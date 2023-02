La profunda reflexión de Manolita y Benigna sobre sus hijos: “A veces no toman buenas decisiones pero hay que apoyarles”

Todos los padres quieren que sus hijos tengan un firme camino en la vida, pero por cuestiones de la vida, a veces las cosas no salen como uno quiere. Manolita y Benigna no están pasando un buen momento respecto a sus hijos, los problemas les rodean y ellas no saben cómo actuar.

Manolita confiesa un profundo sentimiento que provoca el asombro desmedido de Benigna: “Cada vez que uno de ellos ha cometido un error, pensaba que era por mi culpa, porque yo era una mala madre”.

“Ni lo pienses, eres la mejor madre que hay, no hay otra como tú”, le dice Benigna para aliviar la situación, pero Manolita sabe que, a veces, no ha podido ser una buena madre: Leonor y todos sus problemas políticos, María con su faceta de artista, Manolín dejando embarazada a Emma, Luisita enamorada de una mujer... “Todos te han salido revolucionarios, a su manera”, broma Benigna.

Ahora, Quico y Ciriaco están llevando a sus madres por el camino de la amargura, pero Manolita es consciente de que cada hijo es un mundo y que tomarán decisiones que no son plato de buen gusto pero tienen que estar ahí para apoyarles.

“A veces eligen caminos que no nos gustan nada pero tenemos que quedarnos ahí, por si nos necesitan”, le dice Manolita a Benigna, pero Castro quiere evitar Quico se ‘estrelle’: “Es el peaje que tenemos que pagar”, le tranquiliza Manolita. “¿No es eso la vida? Caerse, una y otra vez”, concluyen las dos amigas.