El fenómeno 'Amarladies' contagia a Fernando Guallar en un '¡Bang!'

LAS CHICAS ARRASAN EN LAS REDES

Las 'Amarladies' arrasan en las redes sociales. Las protagonistas de 'Amar es para siempre' no paran de compartir divertidos y originales vídeos en su perfil de Instagram y se han convertido en todo un fenómeno que atrapa a cualquiera. Si no que se lo digan a Fernando Guallar, Gonzalo Inchausti en la serie, protagonista del último vídeo junto a Mariona Ribas y Lucía Martín bailando al ritmo de 'Bang se shot me one time'. ¡Qué marcha tienen!