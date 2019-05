Fernando Andina se despide de 'Amar es para siempre' a lo grande

Esta ha sido la emotiva despedida de Fernando Andina:

"Hoy ha muerto Gabriel, mi alter ego durante 8 meses, 190 capítulos y 570 secuencias, secuencia arriba secuencia abajo. Ha muerto bien muerto, si es que se puede morir bien: debía dejar de sufrir y debía dejar de hacer sufrir a los demás. Algo entre él y yo es que ambos sabíamos que en el fondo tenía su corazoncito. Me llevo el cariño de unas 150 personas del equipo (artístico y técnico) de una de las producciones más maravillosas, cercanas y familiares de cuántas he tenido la suerte de participar en estos 22 años ya (madre mía) de profesión. Muchísimas gracias a todos y cada uno/a de vosotros/as. No os puedo mencionar ni etiquetar a todos, pero a cambio prometo llevaros siempre conmigo, en mi memoria. Hacéis que este oficio sea, para muchos, el más bonito del mundo. .

Larga vida a “AMAR ES PARA SIEMPRE”!♥️"

Gracias por darnos a un personaje tan malvado, ¡hasta siempre!