La confesión de Silvia complica la situación: discutió con Daniel poco antes de su muerte

La conversación entre Silvia y la policía ha dejado a los abogados muy inquietos. Justo no va a permitir que la mujer de su vida vuelva a prisión por un crimen que no ha cometido, y se ha puesto manos a la obra. Ha hecho unas llamadas y se ha enterado de que esas sospechas contra la mujer están respaldadas por un testigo.

“Yo no quiero volver a la cárcel”, ha dicho Silvia desesperada. Las palabras de Justo han preocupado mucho a la abogada, que no le cabe en la cabeza cómo puede haber un testigo si en el momento del asesinato estaba con Quintero. El abogado ha intentado calmar a su pareja. No tiene de qué preocuparse pues no le vio desde la primera cita.

Hay algo que Quintero no sabía. Silvia se enteró de que Justo y Daniel habían mantenido una conversación y decidió abordarle para dejarle las cosas claras. “Aléjate de él”, le dijo la mujer a Daniel.

Silvia le ofreció dinero para que Daniel cambiara de opinión, pero él solo quería una segunda oportunidad. Después de varios intentos más el hombre se dio por vencido: “Está claro que no puedo hacer nada para convencerte”.

Silvia se ha quedado muy arrepentida. Aunque en ese momento no quería decepcionar a Justo, se ha dado cuenta de que debería habérselo dicho. “A mí lo que me decepciona es la mentira”, le ha reprochado Quintero, siendo consciente que, con esta confesión, la situación ha dado un giro que pone las cosas más difíciles.