Capítulo de hoy de ‘Amar es para siempre’; 28 de octubre de 2022: un dolor que no cesa

Hugo, mientras discutía con su madre, intercambió los medicamentos de varias clientas y una de ellas ha acabado ingresada en el hospital, al borde de la muerte.

Por suerte, una llamada ha tranquilizado al joven: ¡La mujer evoluciona favorablemente y pronto le darán el alta!

Andrea, que está llena de culpa, ha sufrido un fuerte ataque de ansiedad. “Nos hemos cargado la vida de mucha gente. No puedo más, tengo mucha rabia”, ha lamentado.

Tal y como le ha expresado a su madre, está superada por la situación, sobre todo porque se ha enterado de que Manolita ha empezado a dudar de su hijo y ahora sabe que Ciriaco está convirtiéndose en otra persona en la cárcel.

Carballo ha encontrado más pistas sobre la desaparición de su padre. Luz le ha contado que estaban escribiendo un diario juntos hasta justo antes de desaparecer, lo que ha provocado que la investigadora lo lea.

Sin embargo, ha descubierto algo que no esperaba y que le ha inquietado mucho. En la última página, Luz escribió: "Javier está muy perdido y ya no sé cómo ayudarle. Es como si fuese otra persona completamente diferente, no lo reconozco".

Mientras Cristina le contaba a Manolita que hay novedades sobre la coartada de Ciriaco, ha sufrido un inquietante desmayo en mitad de la Plaza de los Frutos.

En la Farmacia Guerrero, Rocío le ha insistido para que se haga un chequeo y acuda al médico. “Puede que tengas anemia o estés embarazada”, le ha dicho.

Marcelino, quien cree firmemente en la inocencia de Ciriaco en la muerte de Ana Mari, ha ido a visitar a su hijo a la cárcel. Lo que no esperaba era la actitud tan fría y distante de Ciriaco.

Tal y como le advirtió Manolita, Ciriaco ya no es el mismo y Marcelino se ha roto al escuchar a su hijo. “No sé si queda algo de ese chico que describes”, le ha asegurado.

