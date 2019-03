MEJORES MOMENTOS CAPÍTULO 1514

Tras ser rechazado por Natalia, que empieza a ver a Carlos como el asesino de Cova, este pierde el control con ella en plena Nochevieja: "Eres un error, una catástrofe, una enfermedad, eres una obsesión, nunca debí haberte dejado entrar en mi vida, me has destrozado. Has despertado mi conciencia, me odio a mí mismo, Has puesto un espejo delante y no soporto lo que veo"