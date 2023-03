Úrsula deja atónitos a Hugo y Rocío con su inesperado regreso: “Mi matrimonio se acabó”

Hace unos días, la madre de Rocío llamó a la farmacia para hablar con su hija, pero Hugo la atendió.

Desde entonces, la farmacéutica prefirió no devolverle la llamada: no quiere preocupar a su madre con sus cosas. Pero lo que no imaginaba era que su madre estaba muy preocupada por Úrsula.

La hermana de Rocío ha roto su matrimonio con Pruden y ha vuelto a la Plaza de los Frutos con maleta en mano.

Tal y como les ha dicho a los farmacéuticos, ya no hay vuelta atrás. Es la decisión definitiva.