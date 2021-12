¡La reconciliación más esperada!: Paloma perdona a una Coral destrozada

Paloma echó de su casa y de su vida a Coral. Para ella fue demasiado enterarse de que Coral había tenido una noche de pasión con Fran, a pesar de que la propia Muñoz estaba muy enamorada del creativo.

Durante días, la dependienta de Garlo ha sido durísima con Coral, cuando ella está pasando su peor momento. Lozano no sabe qué hacer, no tiene certezas sobre qué es lo mejor: Si romper su compromiso con Raúl o ignorar para siempre sus sentimientos por Fran… A esto se le añade estar peleada con su mejor amiga, y no puede más, se siente muy sola.

Cuando la ve así, Paloma se da cuenta de la complicada situación que está viviendo su amiga, y entiende lo mucho que la necesita a su lado. Pero le recuerda: “Me has traicionado y yo nunca te haría eso”. Coral se deshace en disculpas hacía su amiga, por lo que Paloma, decide perdonarla y mostrarle su apoyo.

Coral está aterrorizada, no sabe qué decisión tomar, pero Paloma le aconseja: “Escucha a tu corazón”.

Ahora que por fin se han reconciliado, quizá Coral pueda tomar de una vez por todas las riendas de su vida. ¿Qué decisión tomará? ¿Le confesará su secreto a Raúl? ¿Alejará para siempre a Fran de su vida?