Raúl presiona a Coral para que vaya de cita con Bruno Fischer

En estas últimas semanas todo ha cambiado mucho en el triángulo amoroso que forman Raúl, Fran y Coral. Tras todo lo sucedido, parece que se han puesto de acuerdo para declararse, de nuevo, a la joven.

Fran fue el primero en confesarle que era lo más importante de su vida y cuando estuvo a punto de irse de Garlo fue tajante: no quiere perderla.

Entre ambos surgen miradas cómplices y cargadas de pasión constantemente, pero ninguno se atreve a dar el paso.

Por su parte, Raúl, tras meses de desplantes y reproches hacía su exprometida, le ha confesado que no ha podido olvidarla.

Además, hay una verdad que ninguno de los dos primos conoce… ¡Coral está embarazada! Pero aún no sabe quién es el padre.

Lo cierto es que la chispa sigue notándose entre Coral y Fran. “Yo quería brindar por mi premio contigo, esto no sería posible sin ti, eres mi musa”, le ha dicho.

Sus miradas dicen más que sus palabras y, cuando se han acercado un poco más, Raúl les ha interrumpido.

El director de Garlo no trae, además, ninguna buena noticia y pretende que Coral acuda a la fiesta del King´s con Bruno Fischer, quien parece haberse encaprichado de la joven.

Esto no le sienta nada bien a Coral ya que no quiere “reírle las gracias” a ese hombre, pero Raúl no cede e insiste en que acompañe a Fisher al evento, por el bien de Garlo.

