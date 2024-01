Quintero, radiante de felicidad tras la decisión de Silvia: "Voy a ser el mejor padre para nuestro bebé"

Quintero, incapaz de reprimir sus sentimientos, ha tenido una importante conversación con Silvia, abriendo su corazón de par en par: "Tengo algo que decirte: preferiría no seguir tu embarazo a distancia. Quiero vivir esto contigo".

Con las emociones a flor de piel, Quintero ha asegurado que no le importa no ser el padre biológico del bebé que viene en camino. "Quiero cuidar de los dos. Para mí, es como si fuera mi propio hijo, siempre y cuando tú me lo permitas", le ha dicho mirándola a los ojos.

Silvia, al escuchar las conmovedoras palabras de su pareja, no ha podido evitar emocionarse y ha aceptado la propuesta. "Nada me haría más feliz", ha compartido.

Entre besos y abrazos han celebrado con entusiasmo la noticia. ¡Quintero y Silvia ya son una familia y ese bebé contará con el amor de un padre y una madre!