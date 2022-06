Penélope e Ismael viven una cita muy especial: "Afrontemos juntos todo lo que venga"

No hay amor como el de Ismael y Penélope. La profesora, siguiendo el consejo de Cristina, se ha presentado en el King’s para darle una bonita sorpresa a Ismael.

Desde que murió su madre, Penélope está afrontando este duro golpe volcándose en su trabajo y en cuidar a Cristina. Consciente de ello, el gerente está respetando los tiempos de su pareja, a pesar de que la echa mucho de menos.

Por eso, aprovechando este ratito a solas, han vivido un momento muy especial entre confesiones.

Penélope no quiere que Ismael se rinda y deje de buscar a su hijo: “Siento mucho no haber estado contigo en estos momentos. Hay una diferencia: a mi madre no me la va a devolver nadie, pero tu hijo está ahí. Afrontemos juntos todo lo que venga. No pierdas la esperanza”.

Lo que Ismael no imagina es que ya ha coincidido con su hijo. Diego, el joven actor apodado ‘Tinín’, ha vivido un tenso encuentro con su padre.

¿Será capaz de dejar atrás el pasado y confesarle que son padre e hijo?