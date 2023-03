Pelayo recuerda a Rocío cuál es la clave del éxito en el amor

Las palabras de Úrsula no paran de resonar en la cabeza de Rocío. La farmacéutica ha decidido no marcharse de su trabajo, pero sigue teniendo muchas dudas con Hugo porque no da ningún paso adelante con ella.

En el Asturiano, mientras hablaba con Pelayo, la joven le ha explicado la complicada situación que está viviendo y, realmente, no sabe bien qué debe hacer.

No es la primera vez que Hugo rechaza a Rocío por sus miedos del pasado y no sabe si ahora ha llegado el momento de volver a intentarlo o no.

Pelayo, por su parte, ha reflexionado sobre el amor: todo empieza por el amor propio. Lo importante es estar bien con uno mismo para después saber querer bien. Hay que dejar que las cosas digan su nombre mientras uno se sana.