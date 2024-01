La noticia bomba que da un vuelco al caso del asesinato de Ester: “El asesino es Felipe Soria”

Sofía, Rafa e Isidro llevan un tiempo investigando la muerte de Ester con un claro culpable en mente: Julio Crespo. En un momento en el que los trabajadores del King’s están descansando, el policía llega para darles una última noticia: “Han detenido al asesino de Ester”.

Rafa y Sofía se han quedado sin habla cuando Isidro ha soltado la noticia bomba: “El asesino es Felipe Soria”, ha afirmado el policía. Delgado explica que Crespo entregó una cinta de grabación en la que Soria se inculpa claramente y cuenta cómo se dieron los hechos de aquella noche.

Con una prueba tan incriminatoria, la investigación queda cerrada, pero Sofía se niega a que Crespo quede impune. Está convencida de que lo sabía todo y justo cuando descubre que Ester era su hija, decide colaborar. “Lleva meses ocultando lo que sabe”, ha subrayado Sofía, pero Isidro insiste en que carecen de pruebas que apunten a Crespo y que el caso está resuelto.

Al otro lado de Madrid, Alicia y Crespo mantienen una conversación sobre el mismo tema. “Es que no me lo puedo creer”, ha comentado la joven, que se ha llevado la misma sorpresa que los trabajadores del King’s con la resolución del caso. La hija de Crespo ha sugerido que Soria la mató cuando Ester no quiso nada con él, pero su padre le ha pedido que no se recree en los detalles.