María a Luisita: "Me muero de ganas por volver con Nachete pero..."

MEJORES MOMENTOS CAPÍTULO 1408

Luisita está muy enfadada con su hermana María tras la confesión de amor de Ignacio en la que ella no ha pronunciado palabra. Tras un buen rapapolvo, María le confiesa la razón por la que no es capaz de volver con su 'Nachete', le han ofrecido grabar una película en París y no quiere renunciar a su sueño.