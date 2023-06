Marcelino rechaza tajantemente la propuesta de Jeros: “Tú no entras en mi casa”

Después de hablar con Pelayo y Ciriaco sobre una posible comida familiar para conocer a los Gómez, Jeros va al bar a proponérselo a Marcelino. Sin embargo, la respuesta que le da no es, ni mucho menos, la que se había imaginado.

“Tú no comes en mi casa ni harto de vino”, le ha advertido. A pesar de que el padre de Maribel está dispuesto a cambiar por el bien de su hija, Marcelino no olvida el sufrimiento que le ha provocado a su familia.

Jeros ha conseguido por fin el perdón de su hija, pero no parece que pueda convencer a todos de sus buenas intenciones. Tras arrastrar a Ciriaco a la mala vida, Marcelino no confía en él. “Yo no me junto con criminales”, le ha dicho.