La reivindicativa carta de Pelayo remueve los sentimientos de lucha de Luisita y Amelia

La falta de derechos y visibilidad ha conseguido frustrar a Luisita y Amelia esperanzadoras porque el nuevo cambio político trajese aires de libertad. “¿Alguna vez podremos ir de la mano o besarnos en mitad de la plaza?”

Algo que también ha afectado y enfadado a Pelayo quién ha escrito una reivindicativa carta que emociona mucho a la pareja: Dicen que la esperanza es lo último que se pierde y eso es lo que nos ha traído hasta aquí. Muchos soñamos con la legalización de este partido que simboliza el nuevo comienzo de una nueva era de libertad. Sin embargo, este no es un fin sino solo un medio. Un medio para convertirnos en una sociedad que no desplaza al diferente y que no le da la espalda a los desfavorecidos. Todavía existen leyes dignas de un país retrógrado e intolerante que castigan al que no está encorsetado dentro de lo que llamamos “lo normal”. Pero lo normal debería la convivencia y la igualdad de oportunidades no solo para los que viven y sienten como nosotros sino para todos. Si la justicia no está del lado de los que más la necesitan, todos seremos cómplices de alimentar un sistema in misericorde. Todos seremos cómplices de vapulear la democracia y, algún día ,todos seremos víctimas de nuestra propia ignorancia. Porque la ley no debe castigar a los que quieren vivir en libertad sino a quienes no les dejan hacerlo.

