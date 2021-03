La desesperada petición de Miguel que desgarra a Estefanía

Miguel no quiere continuar con su vida. Le queda poco tiempo y no quiere seguir deteriorándose de esta manera. El ex miembro del CESID le contó a Estefanía que el día anterior intentó quitarse la vida.

Blázquez no quiere que nadie le vea así, y le pide ayuda desesperada a Calonge: "¿De qué sirve alargar esta agonía?”. La mujer se horroriza con la petición de Blázquez.

Adelántate a la emisión de ‘Amar es para siempre’ en ATRESplayer PREMIUM.