Julieta, pícara, le muestra a Raúl la fórmula secreta para que deje atrás el pasado

Raúl ha decidido no regresar a Madrid y así se lo ha comunicado a su madre. Tras unos maravillosos días en el hotel de Buitrago, el ex director de Garlo se ha dado cuenta de que la vida que llevaba en la Plaza de los Frutos no le hacía bien.

Gracias a la ayuda de la camarera Julieta, con quien se lleva fenomenal, Raúl está comenzando a ser feliz, cosa que hacía mucho que no sentía. Ha dejado atrás su vida en Madrid, donde todo eran problemas y dolor.

Él está como en un sueño junto a Julieta: besos, miradas, arrumacos… ¿Será ella su gran amor?